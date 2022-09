Laszlo Balint nu poate trece peste demiterea de la Universitatea Craiova: „A fost un val de neîncredere la adresa mea”

Antrenorul Laszlo Balint a fost dat afară de la Universitatea Craiova pe 9 august, dar și după 7 săptămână se gândește la ce s-a întâmplat.

„A fost un val de neîncredere la adresa mea”, spune Laszlo Balint la aproape 2 luni de la demiterea de la Universitatrea Craiova

După ce a fost înlocuit de Mirel Rădoi, Laszlo Balint a spus că gruparea olteană nu a avut un argument contractual să-l demită pe Laszlo Balint. Acum, a revenit asupra subiectului.

Întrebat dacă a fost „lucrat” de conducerea clubului, tehnicianul susținere că a fost vorba, mai degrabă, despre un val de încredere al oficialilor clubului.

„Nu am simțit-o direct (n.r. – că ar fi fost „lucrat”). Mi s-a spus, au fost anumite voci care m-au avertizat legat de club. Nu că aș fi fost săpat neapărat, dar că nu o să am încredere din partea conducerii. Asta s-a văzut și în spațiul public.

A fost un val de neîncredere la adresa mea. Au fost și anumite probleme la echipă, rezultatele care nu au fost conform pretențiile. Dar pretențiile ar fi trebuit corelate cu realitatea. Aici a fost marele meu minus.

Nu îmi reproșez nimic. Toate deciziile le-am luat în interesul grupului, am făcut tot ce am putut pentru a avea rezultate. Am încercat să impun o oarecare disciplină, un spirit. Eu zic că au fost și lucruri pozitive în mandatul meu”, a spus Laszlo Balint la GSP Live.