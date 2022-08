Laszlo Balint recunoaște că Universitatea a fost dominată de FCU: „Meciurile astea se câștigă cu suferință”

Universitatea Craiova a învins FCU în derbiul Olteniei. Cu toate astea, Universitatea a fost dominată o bună bucată de meci de echipa lui Mititelu.

„Vreau să felicit băieții, au făcut un efort admirabil, au jucat ce trebuia să jucăm. Știam că va trebui să suferim, că ne vor pune sub presiune, dar s-a terminat cu bine și am bifat prima victorie într-un meci special pentru noi. Este normal să fie și momente mai puțin bune, mai ales când joci în asemenea ritm. Dar mă bucur reacția de după golul primit, așa a fost și cu Rapid, dar atunci nu am concretizat. Și acum, dacă marcam golul 3 ne făceam meciul mult mai liniștit.

Noi aveam nevoie de rezultat, așa că la 2 la 0 era important să securizăm rezultatul. A fost și întreruperea, ne-a scos puțin din ritm. Știam că vom avea culoare, spații, trebuia să le exploatăm. Eu nu țin minte decât o ocazie a lor, dar astfel de meciuri se câștigă și cu suferință, cu sacrificiu. Degeaba jucam bine și la sfârșit iar plângeam. Au fost multe meciuri când am dominat și am pierdut, acum a fost important să fim siguri de rezultat, a explicat Laszlo Balint.

„Trebuie să gestionăm bine oboseala mentală, este un aspect important, de care nu se vorbește. Nu am avut un lot suficient să putem rota așa cum doream. Știu că se lucrează la acest aspect, sunt așteptate întăriri, dar eu acum sunt mulțumit de ceea ce avem la dispoziție. Dar avem mulți fotbaliști care au jucat într-un ritm alert, au mulți kilometri la bord, să zic așa.

Baiaram are multă calitate, este mereu periculos, ne ajută, are parametrii buni. O să vină și golul.

Cu Zorya nu va fi ușor, știm asta, dar avem încredere în noi, putem să întoarcem această calificare, a punctat Balint.