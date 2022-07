Laszlo Balint și-a făcut praf jucătorii după remiza cu U Cluj: „Nu poți să faci asemenea greșeli dacă ai pretenții să te bați la trofeu! Mai am nevoie de jucători!”

Universitatea Craiova a remizat astăzi cu nou-promovata U Cluj (1-1). Laszlo Balint, tehnicianul oltenilor, a fost profund dezamăgit de prestația elevilor săi.

Mai exact, acesta i-a criticat pe fotbaliști, mai ales pentru prima repriză slabă. De asemenea, Balint a cerut cu insistență întăriri.

„Nu poți să faci asemenea greșeli dacă ai pretenții să te bați la trofeu!”

„A fost o primă repriză catastrofală și cred că prima cauză e nivelul de angajament al grupului. Vorbesc de atitudine, concentrare. Nu poți să faci asemenea greșeli dacă ai pretenții să te bați la trofeu. Din fericire, am reușit să mai reglăm anumite lucruri în repriza a doua. Am revenit, am egalat, dar nu a fost suficient.

Sunt dezamăgit de evoluția câtorva jucători din prima garnitură. Am reacționat în prima repriză, dar nu am putut întoarce rezultatul.

Categoric mai am nevoie de jucători! Conducerea știe acest lucru și se muncește pentru asta. Toată lumea din vestiar trebuie să înțeleagă greutatea acestui tricou din toate punctele de vedere. Toată lumea trebuie să știe ce are de făcut, de la un antrenament până la orice meci oficial.

N-aș vrea să spun că e vorba de blazare. Nu putem să găsim scuze. E important ca jucătorii să înțeleagă anumite lucruri. Am avut o discuție apăsată cu ei la pauză și fiecare trebuie să înțeleagă că trebuie să-și asume lucruri”, a declarat Laszlo Balint, pentru cei de la Orange Sport.