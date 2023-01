Laszlo Dioszegi a răbufnit la adresa celor de la FCU Craiova: „De acum, doresc că aceste cluburi să răspundă pentru suporterii lor!”

Partida Sepsi-FCU Craiova a fost oprită de arbitrul central din cauza scandărilor xenofobe ale fanilor olteni la adresa formației gazdă.

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a reacționat după ce clubul patronat de Adrian Mititelu a emis un comunicat. Iată ce a spus omul de afaceri.

„De acum, doresc că aceste cluburi să răspundă pentru suporterii lor!”

„Acel comunicat al domnilor de la Craiova chiar m-a deranjat. Dacă e sa punem problema așa, atunci o să schimbăm și noi foaia. Eu încerc să fiu om cu toată lumea și unde ajung?

Mi se pune acum mie în spate organizarea acestui meci. Ok! Noi am fost gazdă, dar vă anunț acum următorul lucru. Am primit până acum de la toate echipele astea cu galerii mari doar solicitări ca ale celor de la Craiova. Suntem mereu anunțați că respectivele cluburi nu își asumă prezența galeriei la acest meci. Foarte bine.

De acum, dacă echipele nu își asumă prezența propriilor galerii, atunci nici noi nu vom mai primi la noi pe stadion niciun suporter al oaspeților ca să nu mai fim noi făcuți răspunzători de organizare pentru oaspeți.

De acum, doresc că aceste cluburi să răspundă pentru suporterii lor dacă îi vor pe stadion. Nu vreau să câștig deloc cu 3-0 acest meci. Să fie clar. Și să vă mai spun ceva. Noi am fost anunțați de către Jandarmeria din Sfântu Gheorghe că vor veni cam 90-100 de suporteri de la Craiova.

Mâine voi cere să mi se prezinte documentele de la Jandarmeria din Sfântu Gheorghe ca să vedem cine i-a anunțat pe dânșii că vin suporterii respectivi de la Craiova. Cineva trebuie să știe de ei, că nu s-au teleportat la noi pe stadion. Voi vedea mâine treaba asta.

Cine le-a comunicat celor din Jandarmeria de la noi că vor veni la meci? Ne putem trezi că vor spune că au fost suporteri ai lui Drobeta, nu?”, a declarat Laszlo Dioszegi, citat de Prosport.

Comunicatul celor de la FCU Craiova!

„Clubul nostru nu are nicio implicare în organizarea acestui meci. Nu am solicitat bilete pentru suporteri în acest sens. Prin urmare, nu putem fi răspunzători sub nicio formă de manifestările suporterilor în timpul acestui meci de fotbal. Clubul nostru nu a organizat deplasarea suporterilor la partida de la Sfântu Gheorghe.

Echipa Sepsi OSK şi-a asumat accesul tuturor fanilor pe acest stadion şi, prin urmare, este singura entitate responsabilă pentru respectarea legii şi a regulamentelor în timpul desfăşurării meciului.

Orice altă interpretare contravine prevederilor legale şi nu poate fi încălcată de niciun membru al niciunei comisii dintr-o ţară civilizată. În concluzie, considerăm că echipa noastră este absolvită de orice vină cu privire la organizarea acestui meci de fotbal”, a transmis clubul din Bănie.