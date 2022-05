Laszlo Dioszegi acordă sume imense jucătorilor de la Sepsi dacă câștigă Cupa! Ce sume pot primii fotbaliștii trupei covăsnene!

Sepsi a învins acasă, în manșa tur din semifinalele Cupei României, Universitatea Craiova (2-1). În această seară, covăsnenii vor disputa meciul retur în Bănie, unde speră să obțină un rezultat favorabil calificării în finala Cupei.

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, a prefațat partida cu Universitatea Craiova, meci pe care îl consideră deosebit de important, dar a precizat și ce sume pot primi fotbaliștii săi dacă pun mâna pe marele trofeu.

„Putem face o surpriză!”

Cu oricine am juca am emoții. Și cu Gaz Metan am avut emoții. Abia am reușit să câștigăm meciul. Nu am discutat despre prime. Consider că un jucător, dacă joacă pentru accederea în finala Cupei împotriva Universității Craiova nu trebuie să discutăm despre prime. Trebuie sa joace cu inima. Jucătorii au în contract că au un bonus pentru câștigarea Cupei, între cinci mii și zece mii de euro.

Ar înseamna foarte mult, este un oraș mic, de 50.000 de locuitori. În urmă cu doi ani știam că avem șanse mici cu FCSB. Dacă acum am reuși să ajungem în finală, șansele sunt de 50%. Pentru noi, asta e adevărata finală, dar nu trebuie să subestimăm Voluntariul. De 2 ani, Voluntariul ne cam bate pe unde ne prinde.

Dacă avem un avantaj minim de un gol, meciul se începe de la 0-0, am fi mulțumiti dacă s-ar termina 0-0. Craiova este o forță, au niște atacanți care marchează multe goluri. Consider că dacă jucătorii joacă din inimă, putem face o surpriză, dar Craiova are o șansă în plus. Nu știu câte bilete s-au vândut, dar 20.000 de spectatori vor fi. Consider că e un meci important și pentru ei. Spectatorii pot influența în mod pozitiv pentru Craiova.

Voi fi la tribuna oficială. O singură dată am fost în galerie, când a fost nevoie să îmi asum rolul de șef de galerie. Au fost două tabere de suporteri, dar am reușit în sfârșit să îi unesc. Nu suntem un club atât de mare încât să ne permitem să avem două galerii separate”, a spus Laszlo Dioszegi, pentru Digi Sport.

În ceea ce privește situația din campionat, Sepsi ocupă locul 2 din play-out, cu 39 de puncte, la egalitate cu liderul Rapid, cu care luptă pentru barajul de Conference League.