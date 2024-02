Laszlo Dioszegi, mesaj pentru antrenorul lui Sepsi după eșecul cu FCSB: ”Nu mi-a plăcut!”

FCSB a câștigat pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Sepsi, într-o partidă care a contat pentru etapa cu numărul 25 din Superliga României.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Băluță în minutul 16.

FCSB este lider în Superligă cu 54 de puncte, având 9 puncte peste Rapid, ocupanta locului 2. Sepsi este pe locul 7, cu 33 de puncte.

La finalul meciului, patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, a oferit mai multe declarații. El a părut nemulțumit de de jocul din repriza secundă.

”Am jucat timorați, ne-a fost teamă de FCSB. Puteam să obținem un rezultat surprizător, din păcate, nu am reușit. Nu am mai avut condiție fizică și nu a avut cine să bage mingea în poartă. Asta am văzut. Eu așa am spus, că FCSB o să câștige campionatul. Dar, cum a jucat astăzi, o să aibă de furcă cu Rapidul.

Nu mi-a plăcut deloc repriza a doua. E o luptă aprigă, acum am ieșit din play-off. Mai avem 5 partide, trebuie să jucăm fotbal. Lipsește Ștefănescu, dar asta e. N-am ce să-i reproșez antrenorului, a făcut tot ce a ținut de el. Poate schimbările trebuiau făcute mai devreme, dar nu e treaba mea. Așa am văzut eu, cred că trebuia mai multă prospețime.

După ultimele meciuri, cred că ne-ar mai trebui un atacant, nu vrea mingea să intre în poartă. Safranko s-a zbătut. Rar am văzut un FCSB jucând foarte lent, ca să nu spun trăgând de timp”, a declarat Dioszegi.