Laszlo Dioszegi se predă: „Am primit o lecție de fotbal. FCSB a meritat victoria!”

Sepsi OSK a suferit cea mai categorică înfrângere de până acum în acest sezon. Covăsnenii au cedat acasă cu FCSB (2-5).

Laszlo Dioszegi a vorbit despre prestația echipei sale. Iată cuvintele patronului formației din Sf. Gheroghe despre jocul prestat.

„Am primit o lecție de fotbal. FCSB a meritat victoria!”

„Am ieșit mai mult decât șifonați, am primit o lecție de fotbal. FCSB a meritat victoria, trebuie să fim sinceri. Noi am jucat 20 de minute de fotbal, cel mult 25. Am făcut niște greșeli foarte mari în defensivă, atacanții și toți cei de la FCSB ne-au făcut varză în propriul nostru careu. Prea multe nu sunt de spus, trebuie să ne ridicăm capul cât mai repede și să jucăm fotbal, altfel o să fie groasă. Nu știu dacă e vorba de o criză, vom vedea la meciurile viitoare. Suntem bine și fizic, nu cred că întrăm în criză.

Avem 3 titulari accidentați, s-a văzut că le-am simțit lipsa acelor jucători. Nu se poate să pățești ce am pățit noi la golul lui Tavi Popescu. Fundașii noștri nu au găsit mingea. Mijlocul a fost inexistent ieri, apărarea nu a stat deloc bine. Trebuie să fim sinceri și să recunoaștem. Chiar dacă am jucat din 3 în 3 zile, am avut timp să ne revenim. Ieri trebuia să fie FCSB mai obosită, a jucat joi cu Hermannstadt. FCSB a jucat extraordinar de bine, trebuie să-i felicităm. Au jucat ca o echipă mare, ne-au dat o lecție de fotbal.”, a spus Laszlo Diszegi, pentru Play Sport.