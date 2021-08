Latovlevici, discurs de luptător: ,,Cu cine intru, vreau să calc în picioare”

Jasmin Latovlevici, jucătorul celor de la CFR Cluj, a reacţionat la finalul jocului pe care formaţia din Gruia l-a câştigat şi şi-a securizat primul loc în Liga 1. Acesta spune că nu se teme de niciun meci pe care îl joacă în fotbal.

CFR Cluj s-a impus în meciul de pe teren propriu, din cadrul etapei a 5-a a Ligii 1, la limită, scor 1-0, cu Farul Constanţa.

Unicul gol al partidei de pe arena ,,Dr. Constantin Rădulescu” a fost înscris de către Gabriel Debeljuh, în minutul 36 al jocului, după ce a profitat de eroarea comisă de portarul Marian Aioani.

,,Suntem bucuroli că am câştigat şi meciul ăsta. Era să ne încurcăm pe final. Avem moral să pregătim meciul de la Belgrad. Cu cine intru, vreau să calc în picioare. Ce poate să fie. Am întâlnit atâtea lucruri. Am plecat (n.r. de la CFR Cluj în vară), dar m-a întors Marian. Am venit să-l ajut pe Camora care are 1oo de meciuri.

În Liga 1 e nivelul mai scăzut, în afară e altfel.”, a declarat Jasmin Latovlevici, la finalul jocului cu CFR