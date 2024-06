Laudă Rapid, deși a fost exlus din lot: „Când te duci acolo, semnezi cu o forţă şi te simţi fotbalist”

Rapid a încheiat, azi, primul cantonament al verii, de la Curtea de Argeș, iar mâine va juca un amical cu nou-promovata Gloria Buzău.

„Când semnezi cu Rapid, semnezi cu o forţă şi te simţi fotbalist”, a spus Alexandru Albu

Din lot nu mai face parte fundașul Alexandru Albu. Acestuia nu i s-a prelungit contractul, scadent la finalul sezonului trecut. El a fost eroul unui incident la finalul sezonului regulat, fiind surprins într-un club din Iași, alături de alt rapidist, Andrei Borza.

Cei doi au fost amendați și excluși o perioadă din lot, iar acum Albu a spus că a fost admonestat de soție din cauza aceleși povești.

„Da, este normal, dar a înţeles de ce am făcut acel lucru, pentru că am avut o perioadă un pic mai grea. Nu i-a plăcut că apoi a apărut în presă că am fost la spital, nu voia să se afle, nici eu nu am spus la nimeni în echipă şi de asta chiar îmi pare rău, pentru că eu cred că dacă spuneam înainte poate eram altfel înţeles.

Eu am făcut acea greşeală pentru care pot spune că am plătit. Mi-am asumat acest lucru, am greşit, am plătit pentru ceea ce am făcut. Apoi, mai departe, nu ştiu ce s-a întâmplat. Îi respect foarte mult pe cei de la Rapid, chiar nu am ce să le reproşez.

Le mulţumesc pentru tot, au fost trei ani minunaţi, în care m-am simţit foarte bine. Când semnezi cu Rapid, semnezi cu o forţă şi te simţi fotbalist în adevăratul sens. Când intri pe teren cu fanii în tribună nu mai contează nimic”, a spus Albu, potrivit Orange Sport.