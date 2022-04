Laudele lui Florinel Coman după victoria cu Farul: „Este cel mai mare antrenor din punctul meu de vedere”

FCSB s-a impus cu 4-0 în deplasare, în fața Farului Constanța și este la 2 puncte de liderul CFR Cluj. La finalul confruntării, Florinel Coman nu s-a sfiit să-l laude pe antrenorul gazdelor, Gică Hagi, pe care-l consideră cel mai mare antrenor român.

Gică Hagi „știe cum să vorbească cu un jucător, știe cum să îl gestioneze”, a spus Florinel Coman

Atacantul FCSB este ferm convins că echipa la care evoluează va câștiga titlul în acest sezon. „Am făcut un meci foarte bun. Ne-am făcut temele. Ne-am implementat jocul din primele minute.

E un meci reușit din toate punctele de vedere. Nu am niciun gol în cariera din penalty, așa că nu conta. Mă bucur că am făcut un joc foarte bun.

Am citit o declarație a domnului Hagi care mi-a schimbat creierul. Este cel mai mare antrenor din punctul meu de vedere, știe cum să vorbească cu un jucător, știe cum să îl gestioneze. Înseamnă foarte mult pentru mine ce a spus dânsul.

El m-a făcut să am meciul acesta în această seară. Dânsul nu are nicio treabă cu mine, are clubul dânsului. Din toate declarațiile, aceasta m-a pus pe picioare”, a declarat Florinel Coman.

„Sperăm să o ținem așa până la final și în meciul direct cu CFR Cluj să câștigăm. Sperăm ca la fiecare meci să intrăm la fel cum am făcut-o astăzi. Avem puterea de a câștiga acest campionat, avem forță colectivă.

Avem și jucători de muncă și jucători talentați. Suntem un grup complet. Nu mă gândesc să fiu titular, mă gândesc ca echipa să câștige campionatul. FCSB e o echipă care trebuie să fie în Europa an de an”, a mai spus el.