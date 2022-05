Laurențiu Reghecampf a pus pe seama ghinionului înfrângerea cu FCSB: „Echipa noastră a făcut un meci forte bun”

CS Universitatea Craiova a fost învinsă, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 1-0 pe , într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii 1.

Antrenorul grupării oltene, Laurențiu Reghecampf, crede că echipa sa a avut ghinion. Tehnicianuș și-a felicitat elevii pentru atitudine.

„E prea la cald ca să facem o analiză. Am avut ghinion, am ratat foarte mult. Echipa noastră a făcut un meci forte bun. Am luat din nou gol pe final, trebuie să fim mai atenți. În mare, cred eu că ne-am creat foarte multe ocazii, am lovit bara de două ori, am marcat și un gol dar a fost offiside. Ceea ce ne-am propus am făcut, știam foarte bine că sunt periculoși pe contraatac.

Sunt dezamăgit pentru că a fost un joc bun și am pierdut. Sper ca băieții să fie pregătiți pentru meciul de joi, din Cupă. Am avut trei-patru șanse bune în prima repriză. Dacă aveam astăzi un pic de noroc, jocul se schimba total. Va trebui să încercă să îi motivez pe jucători pentru meciul de joi. Asta a fost să fie. Felicitări celor de la FCSB, noi trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem de realizat și anume să ne câștigăm Cupa

(n.r. că cei de la FCSB au spus că vor să vadă aceeaşi intensitate şi în meciul cu CFR) Eu cred că cei de la FCSB ar trebui să se concentreze mai mult pe jocul lor, pentru că dacă analizaţi jocul din seara asta lasă de dorit. Aşa cum am jucat cu ei în seara asta, aşa vom juca şi acolo (n.r. la CFR) şi am dat dovadă de corectitudine, de o echipă dreaptă, de o echipă care îşi apără şansele până la capăt.

Nu cred că ei ar trebui să aştepte ajutorul nostru şi ar trebui să se bazeze mai mult pe ei”, a spus Reghecampf, la finalul partidei cu FCSB.

n urma acestui rezultat, FCSB are 52 de puncte și ocupă locul secund, în timp ce gruparea olteană o urmează în clasament, cu 45 de puncte. Lider e CFR Cluj, cu 54 de puncte.