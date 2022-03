Laurențiu Reghecampf, lăudat de Mihai Stoica: ,,Se vede mâna lui Reghe”

După succesul răsunător din Bănie, unde CSU Craiova s-a impus în fața lui FC Argeș, cu scorul de 3-0, oltenii lui Reghe s-au apropiat la un punct de FCSB și locul secund.

Mihai Stoica a spus că Laurenţiu Reghecampf a avut nevoie de timp pentru a crea automatisme la U Craiova, iar rezultatele încep să se vadă.

,,Indiscutabil se vede mâna lui Reghe. Creşte de la meci la meci. S-au creat automatisme, Reghe avea nevoie de timp. Are şapte victorii consecutive. Craiova a început cu 3 jucători sub 21 de ani, a intrat pe parcurs Baiaram. Văd Craiova jucând mult mai bine decât înainte. Are nişte probleme, le lipsesc fundaşii centrali titulari.

Craiova joacă, ajunge uşor la poartă. Lucrează faza de atac. Filosofia germană, acolo a învăţat. Mie îmi place cum arată Craiova.”, a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.