Laurențiu Reghecampf, mari probleme în Azerbaijan – A pierdut meciul cu liderul și are probleme cu banii

Laurențiu Reghecampf se confruntă cu mari probleme după conflictul pe care l-a avut cu Anamaria Prodan. Reghe o duce foarte rău atât financiar cât și profesional.

Reghe are probleme mari la echipa pe care o antrenează in Azerbaijan. A pierdut meciul cu liderul Quarabah cu scorul de 3-1. La stadion și in oraș femeile îl hulesc bărbații râd și comenteaza ca se bate cu femei.

Clubul este supărat ca celalalte echipe se distrează pe imaginea clubului lor și ca antrenorul este exemplul negativ. Revolta peste tot. Zile numărate pe banca de antrenor. Se pare ca are datorii mari in oraș și lumea comentează.

Mai mult, Anamaria Prodan împreună cu avocatul sau i-au blocat conturile lui Reghe și acesta nu avea bani să achite pensia alimentară. I se va pune sechestru și pe bunurile personale.