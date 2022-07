Laurențiu Reghecampf, pregătit să facă furori în Conference League cu Neftchi Baku: „Cred în echipa mea!”

Laurențiu Reghecampf a preluat-o pe Neftchi Baku, formație din Azerbaidjan, după despărțirea de Universitatea Craiova. Astăzi, de la ora 20:30, tehnicianul român și formația sa vor da piept cu Aris Limassol în al doilea tur al preliminariilor UEFA Europa Conference League.

Se pare că Reghe are mare încredere în echipa sa, deși îl așteaptă o deplasare dificilă, după cum a și declarat.

„Am venit aici pentru a obține un rezultat profitabil!”

„Îmi pare rău, dar nu pot să vă spun acum echipa pentru meciul de mâine (n.r. astăzi). Am încercat multe lucruri în cantonament. Încercăm să alegem cel mai bun ’11’. Trebuie să jucăm în așa fel încât indiferent cine este adversarul, să îi fie greu să înscrie. Nu este vorba doar de linia defensivă, ci de întreaga echipă. Trebuie să învățăm să ne apărăm ca echipă. Ce s-a întâmplat în trecut nu este important, important este ceea ce se va întâmpla de acum.

Aris are un lot foarte bun. Au mulți jucători de calitate, precum și un antrenor bun. Ei joacă un fotbal foarte agresiv. Sunt împreună de multă vreme. Adversarul va încerca să aplice un pressing agresiv. De asemenea, sunt pregătiți fizic. Trebuie să fim atenți la asta. Mai mult, vor avea parte și de sprijinul suporterilor. Cu toate acestea, cred în echipa mea.

Desigur, fiecare rezultat pozitiv ne va fi de folos, pentru că mai urmează și un joc retur. Respectăm Aris, dar nu ascundem faptul că am venit aici pentru a obține un rezultat profitabil. Eu și asistenții mei lucrăm cu jucătorii în fiecare zi. În această perioadă, am încercat să le transmitem gândurile noastre de fotbal, dar am avut foarte puțin timp la dispoziție.

În același timp, a fost necesar să lucrăm cu ei fizic. Mai mult, unii ni s-au alăturat târziu. Deci avem nevoie de ceva timp. Avem jucători foarte experimentați. Vom avea nevoie de experiența lor în meciul de mâine. Cu toate acestea, jocul în echipă este foarte important. Trebuie să alegem o tactică bună pentru fiecare meci. Avem un plan, dar totul se poate schimba în timpul jocului”, a declarat Laurențiu Reghecampf, potrivit digisport.ro.