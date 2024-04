Laurențiu Reghecampf se milogește de Mihai Rotaru: „Sunt sigur că ne vom înțelege”

Antrenorul Laurențiu Reghecampf este dator 200.000 de euro lui Mihai Rotaru, după ce și-a reziliat contractul cu Universitatea Craiova.

Laurențiu Reghecampf se milogește de Mihai Rotaru, căruia trebuie să-i dea 200.000 de euro

Tehnicianul a fost dat afară de la echipa arabă Al-Tai, dar clubul nu a făcut un anunț oficial în acest sens. El își reziliase, în septembrie, contractul cu Universitatea Craiova și, conform înțelegerii, trebuia să achite suma de 200.000 de euro.

Timpul s-a scurs, patronul Mihai Rotaru nu și-a primit banii, astfel că l-a reclamat pe tehnician la Comisia de Disciplină a FRF, care a dat dreptate clubului.

Acum, Reghecampf se milogește de patronul echipei din Bănie pentru a nu fi nevoit să-I dea atât de mulți bani.

„Negociez cu Rotaru. Îl consider prietenul meu pe viață și ne vom înțelege! Este oltean și se supără repede, dar sunt sigur că ne vom înțelege. Nu am de ce să fac apel la TAS, consider că după o lună de muncă la Craiova nu am ce să plătesc!

Comisia din cadrul FRF are jurisdicție doar în România, iar conform decizie eu nu pot antrena în România, însă nici nu am de gând!

Nu mă poate scoate nimeni din fotbal. Și nu mă poate obliga nimeni să plătesc ceva! Pe Mutu l-au scos din fotbal, când a avut acele probleme cu Chelsea?”, a spus Laurențiu Reghecampf, potrivit Fanatik.