Laurenţiu Reghecampf trage un semnal de alarmă înaintea meciului cu Dinamo: ,,Va fi un joc de luptă”

Laurenţiu Reghecampf, antrenorul celor de la CS U Craiova, a susţinut o conferinţă de presă înaintea jocului cu Dinamo, de joi, din cadrul etapei a 25-a a Ligii 1.

Tehnicianul spune că acestb meci nu va fi uşor pentru echipa sa, pentru că vor interveni ambiţiile, în timp ce Dinamo are o nevoie acută de puncte pentru a se salva de la retrogradare în acest sezon.

,,Întotdeauna când se întâlnesc aceste două echipe, sunt meciuri cu intensitate foarte mare, cu ambiții foarte mari. În primul rând, se uită ceea ce s-a întâmplat în urmă cu o zi. Intervin ambițiile, luptele din tribune. Este un derby, un meci în care intervin foarte multe lucruri.

Contează pentru noi că am câștigat un punct. Contează pentru jucători, pentru moralul lor, faptul că nu au cedat și până în ultima secundă au luptat. Am avut multe șanse să marcăm, dar este bine că s-a terminat 1-1, că am marcat un ultima secundă

Nu am avut foarte mult timp la dispoziție, dar moralul lor este unul foarte bun. Să reușești să faci un meci la un asemenea nivel contra celor de la CFR Cluj, îți dă moral. La un meci Dinamo – Universitatea Craiova nu mai contează acest lucru. Noi trebuie să fim concentranți, jucătorii să intre montați pe teren. Va fi un joc de luptă, unde va câștiga echipa care își va dori mai mult”, a declarat Laurenţiu Reghecampf, în cadrul unei conferinţe de presă.

Probleme pentru Laurenţiu Reghecampf înaintea meciului cu Dinamo

Laurenţiu Regehcampf nu se va putea baza la meciul cu Dinamo Bucureşti pe serviciile lui Elvir Koljic, care este suspendat şi are şi o mică accidentare după jocul cu CFR Cluj.

,,Elvir nu va juca din cauza cumulului de cartonașe, dar are și o durere la spate. Baiaram a suferit o entorsă de gradul doi și va fi greu să-l refacem până la ora meciului. Mai adaug pe listă pe Dan Nistor, nerefăcut, Ante Roguljic, Valerică Găman, Lyes Houri, jucători importanți pentru noi, care nu ne vor putea ajuta”, a precizat Laurenţiu Reghecampf.

Meciul dintre Dinamo Bucureşti şi CS U Craiova se va disputa, joi, de la ora 19:55, pe arena din Ştefan cel Mare, în cadrul etapei a 25-a din Liga 1.