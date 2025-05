Lautaro Martinez, în lacrimi înaintea returului de foc cu Barcelona: ”Am suferit mult. Am plâns acasă cu soţia şi copiii”

Lautaro Martinez, despre chinul dinaintea returului Inter – Barcelona: „Am suferit mult”

Lautaro Martinez s-a accidentat în meciul tur de la Barcelona, iar argentinianul a dezvăluit la finalul returului chinul prin care a trecut în ultimele zile, în încercarea de a se recupera şi a fi cât de cât apt pentru acest meci extrem de important.

Lautaro a recunoscut că a plâns mult în ultimele zile, dar a făcut tot posibilul pentru a fi pe teren. El a deschis scorul în meciul de pe San Siro.

„Am suferit mult, dar am făcut o muncă incredibilă de echipă, împotriva unui adversar extrem de valoros. Eu am avut probleme, nici nu puteam să îmi ridic piciorul. Primele două zile după accidentarea de la Barcelona am stat acasă şi am plâns. Am avut două antrenamente toată săptămâna şi am încercat să mă recuperez. Mi-am pus un bandaj strâns şi am intrat pe teren. Ăsta sunt.

Trebuie să fii prezent în astfel de meciuri. Am plâns acasă cu soţia şi copiii, dar am promis că voi fi aici. Mama a fost îngrijorată, m-a sunat toată dimineaţa, dar nu am răspuns pentru că era îngrijorată.

Nu sunt bine, dar vom munci pentru a mă recupera. Am tot felul de sentimente acum. Este multă presiune, te gândeşti la multe lucruri. Trebuie să fim mândri, echipa nu a renunţat, iar acest stadion este incredibil. Am vrut Champions League din prima zi. De fapt, din ziua în care am pierdut finala de la Istanbul. Să ne bucurăm acum de această finală”, a declarat Lauaro Martinez, citat de gazzetta.it.