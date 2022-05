„Le-am atras atenția să nu-i lăsăm să joace pe minge lungă!”. Sfatul lui Toni Petrea, ignorat de jucătorii FCSB-ului! Ce a spus antrenorul roș-albaștrilor!

FCSB a remizat aseară cu Voluntari (2-2), iar titlul de campioană poate ajunge încă din această seară în Gruia, dacă CFR o va învinge pe Craiova. Fotbaliștii s-au prăbușit în lacrimi pe gazon la finalul meciului, fiind copleșiți de regret și dezamăgire.

Toni Petrea, tehnicianul FCSB-ului, a comentat prestația echipei sale după meci, dar a fost dezamăgit de faptul că jucătorii săi nu l-au ascultat.

„Asta este, se poate întâmpla la fotbal!”

„Nu e ceea ce ne-am propus, să câștigăm acest meci. Cred că am făcut un joc bun, am avut multe ocazii, am ratat foarte mult. Am luat două goluri… Nici nu știu cum să le numesc, unul la ultima fază din prima repriză și apoi cu această fază din ultimele minute, nu știu ce să zic dacă a fost gol valabil sau nu.

Miza partidei și-a pus amprenta asupra evoluției echipei noastre, dar asta este situația. Toți erau conștienți, i-am văzut motivați, iar eu spun că am făcut un meci bun, am avut atitudine. Asta este, se poate întâmpla la fotbal.

N-am gestionat bine finalul acesta de joc, mai erau cinci minute, n-am reușit să închidem jocul, ne-am retras cam mult. Le-am atras atenția să nu-i lăsăm să joace pe minge lungă, așa cum s-a întâmplat la golul doi”, a declarat Toni Petrea, după remiza cu FC Voluntari.

CFR este lider, cu 54 de puncte, FCSB ocupă locul 2, cu 53 de puncte, iar Craiova ocupă locul 3, cu 45 de puncte. Singura șansă ca bucureștenii să mai poată juca ultima etapă cu titlul pe masă, este condiționată de victoria oltenilor sau remiza acestora la Cluj.