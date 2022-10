Le-au dat afară, iar după o saptămână l-au prezentat din nou la echipă! Situație bizară în Liga 1

Florin Stângă a fost demis săptămâna trecută de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

Acum, clubul din Gorj l-a numit din nou antrenor principal la echipă.

”A fost o despărțire amiabilă, însă după o săptămână am fost sunat de cei din conducerea clubului și rugat să mă întorc. Am acceptat deoarece am dorit să continui proiectul început”, a spus Florin Stângă, pentru Accent în Gorj.