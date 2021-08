Leo Grozavu, criză de meciul după meciul cu Farul: „Aşa e în România. Mi-au pus pumnul în gură”

Leo Grozavu, antrenorul echipei Sepsi, s-a arătat nemulțumit atât de înfrângerea suferită de covăsneni, pe terenul Farului, cât și de ostilitatea suporterilor echipei constănțene. Totodată, tehnicianul a acuzat și arbitrajul.

„Aşa e în România. Mi-au pus pumnul în gură. Niciodată nu o să pot fi eu judecat ca şi un antrenor de la CFR, de exemplu. Le-a fost frică doar să ia decizia împotriva cuiva şi aşa i-a dat şi mie.

Nu am înţeles nimic. Am cerut o explicaţie. M-am ridicat în picioare, nu am jignit, nu am zis nimic. Domnul Antonie din frica de a-i da cartonaşul la Hagi mi l-a dat mie. Le-a fost frică doar să ia decizia împotriva cuiva şi aşa mi-a dat şi mie. Antonie totuşi nu aude când se strică împtoriva unei etnii. Reprezentăm şi noi România. Prea multă ură. Trăim în România se vede.

Am atras atenţia din timpul săptămânii. Am fost superiori Farului. La singura greşeală am luat un gol. Ne-a lipsit luciditatea. Nu am ce să vorbesc despre fotbal. Nu sunt lăsat să joc fotbal”, a declarat Grozavu.

Farul a învins-o, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Sepsi în etapa a patra a Ligii I. Suporterii echipei constănțene au fost acuzați că au scandat împotriva comunității maghiare din România. În finalul meciului, antrenorii Gheorghe Hagi şi Leo Grozavu au fost eliminați.

Citește și SCANDAL LA MECIUL FARUL – SEPSI: „AU FOST SCANDĂRI XENOFOBE. AU SĂRIT SUPORTERII ŞI M-AU SCUIPAT”