Leo Grozavu, deranjat de jignirile lui Dorinel Munteanu la adresa sa: „Am fost mai mult decât fair-play!”

Leo Grozavu, tehnicianul celor de la Poli Iași, a reacționat după ce Dorinel Munteanu, antrenorul de la Oțelul Galați, i-a jignit pe ieșeni.

Mai exact, Grozavu a declarat că nu este de acord ca tehnicienii să se jignească între ei, mai ales că el însuși le-a strâns mâna tuturor adversarilor la finalul meciului. Iată ce a spus.

„Am fost mai mult decât fair-play!”

„Eu după meci am avut, cred, o intervenție de bun simț. Am apreciat munca făcută de Dorinel Munteanu la Oțelul, l-am felicitat pentru ceea ce face acolo. Eu personal, după ce am salutat publicul, când echipa gazdă a mers la vestiare, am strâns mâna fiecărui jucător în parte și le-am spus să continue lupta, pentru că nu s-a terminat nimic cu un singur joc. Am fost mai mult decât fair-play. Ca după aceea să mă trezesc că sunt făcut nesimțit. Acesta a fost răspunsul la ce am încercat eu să fac.

Nu din complezență, ci pentru că așa am simțit la momentul respectiv. Să ieși cu asemenea declarații la adresa unui fost coleg, coleg de breaslă, mi se pare cel puțin deplasat. Eu nu vreau să fac niciun fel de acuză. Până la un punct, poate fi înțeles. Dar modul cum a făcut-o este cel puțin deranjant, ca să fiu elegant în exprimare. Eu niciodată nu mi-am permis să vorbesc despre adversar. A fost problema mea că am vorbit despre arbitraj, este problema lui Dorinel Munteanu că vorbește despre arbitraj, dar în niciun caz nu am făcut vreodată vreo remarcă jignitoare sau ironică la adresa unei echipe sau a unui club”, a declarat Leo Grozavu, în cadrul unei conferințe de presă.