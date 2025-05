Leo Grozavu, uimit că a reușit să evite retrogradarea cu FC Botoșani

Leo Grozavu, antrenorul principal al FC Botoșani, a acordat un interviu site-ului echipei moldovene, după salvarea de la retrogradare. Antrenorul principal al „roș-alb-albaștrilor” a afirmat că nici acum nu îi vin să creadă că a reușit salvarea directă, fără baraj, pe ultima sută de metri. Tehnicianul a făcut o radiografie a ceea ce s-a întâmplat de când a preluat în iarnă echipa. De asemenea, „Leul” a ținut să precizeze că deși sunt unii jucători care l-au dezamăgit, „nu va tăia în carne vie”, însă a transmis un mesaj clar: „cei care vor rămâne vor trebui să dea mult mai mult pentru a nu mai ajunge în situația ultimilor ani”.

-Leo, cum ai trăit această săptămână, prima cu adevărat de vacanță pentru tine din acest an? Te întreb acest lucru având în vedere că ai intrat în focuri, ai preluat echipa chiar în primele zile din luna ianuarie a acestui an.

– Sigur că din momentul sosirii la echipă nu prea am avut momente de respiro, dar așa cum am mai spus-o, fac cu mare plăcere și pasiune această meserie. Făcând parte din viața mea, nu consider că este ceva neobișnuit, iar această săptămână a fost cam la fel ca oricare alta. Adevărul este că încă nu îmi vine să cred că am reușit să ne salvăm direct, chiar pe ultima sută de metri! Chiar dacă am crezut în acest lucru, era dificil să se întâmple un cumul de evenimente care să ne facă fericiți. Totuși, așa cum am spus, sufletul curat și ajutorul lui Dumnezeu ne-au călăuzit spre reușită.

– În situația în care era echipa, pe fondul unei lipse de încredere și a unui recul dacă ne uităm la cum a încheiat FC Botoșani anul 2024, preluarea formaţiei din mers în iarnă a fost una dintre cele mai mari provocări ale carierei tale?

– Sigur că la momentul sosirii mele la Botoșani, echipa nu se afla într-o situație prea bună. Era pe unul din cele două locuri retrogradabile directe. Aveam însă speranța că o schimbare de atitudine, cu sprijinul tuturor colegilor mei, a oamenilor din jurul echipei, al băieților, vom reuși să ne menținem în prima ligă chiar și dacă va fi nevoie de un baraj, și asta a fost o provocare majoră pentru mine.

– „Nu sunt eu salvator. Sunt gata de luptă. Am fost un luptător și voi rămâne”. Aceasta a fost prima ta declarație dată în iarnă când ai ajuns în cantonamentul FC Botoșani din Antalya. Acum, după ce ne-am salvat și fără baraj, te consideri un salvator?

– La această întrebare cred că am răspuns mai devreme. Aș completa aici cu faptul că la menținerea în SuperLigă au fost mult mai mulți cei care au contribuit, plecând de la staff-ul administrativ în frunte cu Adi Ignat (n.r. președintele FC Botoșani), care a a avut meritul de a aduce liniștea și echilibrul necesar echipei în astfel de momente, finanțatorii grupului Elsaco, prin domnii Valeriu Iftime, Petrică Parfenov, Ovidiu Jitaru și Doru Popa, ca de altfel și toți cei din jurul echipei. Nu în ultimul rând publicul, care ne-a susținut în momentele dificile și bineînțeles colegii mei din staff-ul tehnic, Andrei Patache, Ovidiu Chiribici, Alin Bordeanu și Vasile Gheorghe, și bineînțeles jucătorilor, care deşi au mai fost și sincope, s-au străduit și au reușit în final ceea ce ne-am propus. Le mulțumesc tuturor din toată inima!

-Știu că ești sincer și mereu ai spus lucrurilor pe nume, chiar dacă uneori acest lucru a și deranjat. Ți-a fost vreun moment frică de retrogradare? Și dacă s-ar fi întâmplat ca FC Botoșani să retrogradeze, ai fi rămas aici să pui umărul la un nou proiect?

– Ca să fiu sincer, nu m-am gândit nici un moment la retrogradare, dar concursul de împrejurări care ne-a adus înaintea ultimei etape chiar în situația de a retrograda direct, m-a pus în anumite momente pe gânduri. Cu toate acestea, chiar am avut încredere că băieții se vor mobiliza și, așa cum am spus, mi-am scos din cap această variantă. Referitor la situația dramatică în cazul unei retrogradări, acum este oarecum facil de vorbit, dar am spus-o și în momentul semnării contractului că în cazul unui proiect serios sunt dispus să continui chiar și în situația nedorită a unei retrogradări. Bineînțeles că în această situație ar fi trebuit îndeplinite niște condiții.

– Ce crezi că a lipsit echipei să nu rezolve ecuația salvării de la retrogradare mai devreme de ultima etapă?

– Sigur că aici se poate discuta mult și bine. Am avut un moment extrem de favorabil după acea serie de 4 victorii, respectiv după primele două etape din play-out, dar înfrângerea din finalul meciului de la Arad cu UTA se pare că ne-a clătinat puțin. Acest eșec, coroborat cu concursul evenimentelor de la meciurile următoare- cartonaș roșu pentru Aldair cu Oțelul în minutul 6, plus gafele de la Iași cu Poli ne-au adus iar în situația de a juca meciuri decisive. Cred că acela a fost momentul când am fi putut profita să jucăm pentru primele locuri dacă am fi fost mai atenți.

-În iarnă când ai venit la echipă ai afirmat că „cel mai mare dușman e timpul”. Pentru mine, la cum te cunosc, e clar că ai fi vrut să riști mai mult, să schimbi mai multe lucruri la echipă, la nivel de vestiar în primul rând. Acum însă, te feliciți că nu ai făcut-o?

– Nici un moment nu m-am gândit că ar trebui schimbat mai mult la nivel de lot. În momentul când am ajuns la echipă, problema era cât de rapid se pot adapta jucătorii la cerințele noului antrenor, iar perioada de pregătire fiind foarte scurtă exista riscul să nu avem timpul necesar pentru a ajunge la nivelul optim pentru o a doua parte a campionatului care se anunța foarte dificilă ținând cont de adversarii pe care îi întâlneam și cu care trebuia să acumulăm puncte pentru a nu pierde contactul cu plutonul până la finalul sezonului regular.

– Continuând ideea de mai devreme, acum din fericire este timp pentru a pregăti cât mai amănunțit startul noului sezon. Ce ar trebui să se întâmple în această vară, ce măsuri ar trebui luate, pentru a nu mai trăi cu emoții și „pastile” finalul campionatului viitor?

– Şansa de a ne salva direct ne dă o oarecare liniște să punem lucrurile la punct pentru sezonul viitor și a nu mai ajunge în situația din ultimele campionate, cu salvări pe ultima sută de metri. Cum acest timp a devenit foarte prețios și nimeni nu-l poate cumpăra sau opri atunci când dorește va trebui să fim foarte eficienți în această perioadă și să încercăm să facem lucrurile cum trebuie. Personal nu văd o schimbare majoră la nivel de lot de jucători, dar sigur că va trebui să ne întărim pe anumite poziții și aici s-ar putea face discuții lungi vizavi de care sunt acestea. Va trebui să facem schimbări majore și la nivel de infrastructură pentru că au trecut mulți ani de când Botoșaniul joacă în prima ligă și lucrurile au rămas ca acum mulți ani, iar dezvoltarea înseamnă și îmbunătățirea anumitor condiții și mă refer aici la stadion, baza de pregătire, logistică, organizare, respectiv oameni competenți, numeric, etc.

-Va fi o campanie de transferuri spectaculoasă? Care vor fi țintele principale?

– Tocmai cred că am răspuns la această întrebare, în sensul că nu văd personal o schimbare masivă a jucătorilor pentru că am suferii la capitolul omogenitate. În altă ordine de idei, în momentul de față nu cred că Botoșaniul își poate permite să aducă jucători de un nivel fantastic, din anumite motive pe care nu le voi menționa acum. Cei care însă vor veni, vor trebui aleși cu grijă pentru a se mula pe contextul actual de aici.

-E clar că sunt jucători care te-au dezamăgit. Ai o listă neagră?

– Nu aș putea spune că sunt jucători care m-au dezamăgit, dar este clar că așteptam un randament mult mai bun de la unii dintre ei. Ținând cont de timpul scurt avut la dispoziție, poate că merită clemența necesară. Le transmit însă un mesaj clar: cei care vor rămâne vor trebui să dea mult mai mult pentru a nu mai ajunge în situația ultimilor ani.

-Sunt jucători care și-au exprimat dorința de a pleca în această vară de la FC Botoșani?

-Probabil că sunt și unii care își doresc să și încerce norocul și în alte locuri. Aici conducerea decide în ce condiții, așa că vom aștepta să vedem ce se întâmplă.

– Ce obiectiv îți vei propune pentru sezonul viitor? Ai avut o discuție cu conducerea în acest sens, referitor la obiectiv?

– Ținând cont de acest final încins de campionat, nu am avut timp pentru o discuție vizavi de ce urmează. Este prematur să discutăm despre aceste aspecte până nu știm exact ce schimbări se vor face. Așa cum știm cu toții, cei care conduc destinele acestui club mai au și alte probleme care îi rețin să poată face astfel de discuții la o perioadă atât de scurtă după încheierea campionatului. Când ne vom întoarce pentru reluarea pregătirilor, în funcție de mersul evenimentelor, vom discuta și despre ce ne propunem pentru viitor.