Leo Grozavu vede partea plină a paharului după remiza de la Sibiu: „Nu câştigăm, dar important e că nu pierdem”

Poli Iași a rermizat, 0-0, în deplasare, cu FC Hermannstadt, în primul meci al etapei a 17-a a Superligii.

„Nu câştigăm, dar important e că nu pierdem”, a spus LeoGrozavu după ce Poli Iași a remizat lșa Sibiu

Gazdele au scăpat victoria printre degete, ratând un penalty în minutul 90+5. Poli Iaşi e neînvinsă de şase etape în care are o victorie şi cinci egaluri consecutive. Gruparea moldavă rămâne pe locul 11, cu 20p, dar poate fi depășită de UTA, dacă învinge CFR Cluj în deplasare.

La finalul partidei, antrenorul oaspeților, Leontin Grozavu, era de părere că echipa pe care o pregătește a obținut un rezultat bun la Sibiu, dar este conştient că urmează două meciuri grele pentru ieşeni.

„Un meci echilibrat. Prima repriză a fost a Sibiului, în a doua repriză noi am fost ceva mai insistenţi, chiar dacă nu am controlat jocul, dar am ratat mai mult.

Sigur, s-a mai întors norocul şi cu faţa spre noi. Acum am avut şansă. La acea fază de final nu am văzut ce s-a întâmplat. Dacă VAR-ul a văzut penalti, s-a dat penalti. Bine că nu s-a marcat. Până la urmă rezultatul final ne dă bucurie tuturor, uităm de ţipete, de strigăte.

Dacă facem o paralelă cu turul campionatului, după două etape aveam zero puncte, acum avem două puncte. Nu reuşim să câştigăm, dar important e că nu pierdem”, a declarat Leo Grozavu.

Programul celor de la Poli Iași până la finalul anului este infernal. Formația antrenată de Grozavu va primi replica Farului, a celor UTA, după care joacă în deplasare cu Universitatea Craiova și acasă cu FCSB.