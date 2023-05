Leo Strizu șochează: „Un preot mi-a spus că FCSB va câștiga campionatul anul acesta!”

„N-aş fi crezut că se poate întorce rezultatul. Înainte de joc, sâmbătă, am fost invitat la hramul unei biserici. A fost o slujbă, după care am stat la masă şi am discutat. O mare parte din invitaţi, din preoţi, se pricepeau la fotbal. 3-4 dintre ei chiar ţineau cu FCSB.

Stând de vorbă, m-au întrebat ce cred, dacă avem şanse să câştigăm campionatul. Le-am zis că sunt şanse egale, dar unul dintre preoţi vine şi îmi spune: ‘Să ştiţi, domnule Strizu, că Dumnezeu ne-a deschis drumul spre campionat’

Nu am înţeles despre ce e vorba şi întreb cum. Mi-a zis că sunt unele semne, primul fiind că nu joacă Alibec. Al doilea semn, problemele de accidentări de la Farul. Au mai încercat să-mi spună ei că în săptămâna meciului au fost jucătorii de la FCSB la unele mănăstiri.

Le-am spus că şi eu sunt credincios, dar totuşi aş pune pe primul loc polii de putere. Unul care se pricepe foarte, foarte bine la fotbal şi altul care dicteză. Nu ştiam dacă aceste semne vor concretiza victoria FCSB-ului.

Când am văzut că e 2-0, am zis că părintele e vizionar. A trecut meciul, oră târzie, mă sună: ‘Domnul Strizu, ce dreptate aţi avut!’.

Dar şi eu mi-am îndrumat toţi prietenii care joacă la pariuri să pună 95% că bate Steaua (n.r. FCSB), dar eu luând o parte din ce mi-a spus preotul”, a mărturisit Leo Strizu, pentru prosport.ro.