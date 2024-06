Leonard Doroftei: „Alcoolul schimbă vieţi. Am avut un moment în care am luat-o razna”

Leonard Doroftei a luat-o de la zero în Canada, unde a urmat cursuri pentru a primi licența de antrenor de box, pe care de altfel a și obținut-o în 2023.

”Moșul” a dezvăluit că momentul crucial în care a decis să renunțe la alcool a fost atunci când a plecat din țară.

El a povestit și prin ce transformare spectaculoasă a trecut: s-a apucat din nou de sală și a slăbit 20 de kilograme în câteva luni.

„Alcoolul schimbă vieţi. Am avut un moment în care am luat-o razna şi spun că am reuşit să mă redresez. Spun asta pentru că am luat o decizie, am plecat, m-am focusat pe ce am de făcut şi am înţeles că, dacă vreau să fiu un antrenor de top şi să dau tot ce e mai bun, nu pot să mă duc mahmur la antrenamente dimineaţa.

Şi asta m-a ajutat să trec peste orice hop şi să reuşesc. Nu au mai fost nici anturajele cu care eram obişnuit. Pentru mine, a fost o decizie fantastică. Am dat jos 20 de kilograme în câteva luni. Când am ajuns în Canada şi am dat peste sala de antrenament, m-am simţit ca un peşte în apă. Ştiam ce fac şi mi-a plăcut”, a spus Leonard Doroftei, în cadrul unui podcast.