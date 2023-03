Leonard Strizu îl distruge pe Mihai Stoica: „Este un fel de porumbel voiajor care îi aduce primul 11 lui Mihai Pintilii”

FCSB a rămas antrenor principal în urma demisiei lui Leonard Strizu din 2 martie, după victoria cu 4-1 în fața Petrolului, în Etapa a 28-a a Superligii.

„Este un fel de porumbel voiajor care îi aduce primul 11 lui Mihai Pintilii”, a spus Leonard Strizu despre Mihai Stoica

El și-a motivat gestul prin faptul că, în săptămâna de dinaintea partidei, o persoană din club, pe care nu a nominalizat-o, a comandat în presă articole denigratoare la adresa lui.

Vineri, însă, managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a avut un atac suburban la adresa lui Leonard Strizu, luându-se de aspectul fizic al acestuia. Iar replica fostului antrenor a venit imediat.

„Nu știu dacă aș găsi un exemplu să fac o asociere. Este un fel de porumbel voiajor care îi aduce lui Pinti lotul de 20 (n.r. – lista), îi mai aduce primul unsprezece și ceea ce mai trebuie să facă în timpul meciului.

Sunteți oameni de presă, dacă mie îmi aduceți o dovadă că eu am dat ceva despre echipă în toată această perioadă sau am menționat vreun nume, acea sursă care comanda articole… atunci ridic mâna și spun da, am dat.

Singura dată când am spus a fost în dimineața aceea când presa era pe aeroport și am fost sunat, ‘Domnule Strizu, unde sunteți?’. ‘Dorm’. Când m-ați auzit vreodată în afară de flash-uri și conferință?!”, a spus Strizu pentru prosport.ro.

„Cu el nimeni nu are voie să vorbească, nimeni nu are dreptate”, a mai spus Leonard Strizu

Tehnicianul recunoaște că revenirea la FCSB se datorează lui Mihai Stoica. „Poate, undeva, mi-a întors serviciul. (…) mi-a făcut propunerea ca eu să mă ocup de echipa a doua.

E adevărat, tot el l-a convins și pe Gigi. Contribuția lui ca eu să vin la Steaua a fost sută la sută. Toate au fost bune și frumoase până m-a numit pe mine Gigi, (…) după ce a plecat Dică. Gigi a spus ‘ce mai cauți antrenor cu licență, când ai antrenor cu licență în club?!’.

Acum înțeleg că MM s-a opus de fiecare dată. În momentul în care am venit spre echipa de seniori, nu știa la ce se așteaptă. Și mă refer că cu Strizu nu se poate comporta cum se comportă cu alții.

Cu el nimeni nu are voie să vorbească, nimeni nu are dreptate, el e cel care hotărăște. Vorbim de bază, nu de Gigi. Orice argument ai… și mie mi-a reproșat: ‘vă pricepeți voi la fotbal?’”, a mai spus Strizu.