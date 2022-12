Leonard Strizu, optimist înaintea restanței cu CFR Cluj: „Putem să-i învingem cu armele lor”

Echipa FCSB va întâlni campioana CFR Cluj, joi, de la ora 20:00, pe Arena Naţională, într-o restantă din Etapa a 9-a a Superligii.

„Avem speranţa că vom termina anul cu două victorii”, a spus Leonard Strizu înainte de FCSB – CFR Cluj

În urma acestui meci, clasamentul va reveni la zi, toate echipele disputându-și cele 20 de etape, în contextul în care diseară se joacă Rapid – Petrolul, pe același stadion.

Antrenorul echipei gazdă, Leonard Strizu, a afirmat că parcursul bun al formaţiei sale din ultima perioadă îl îndreptăţeşte să spere la două victorii în ultimele partide din acest an, cu CFR Cluj şi FC Botoşani.

„Meciul cu CFR Cluj intră în categoria meciurilor grele. CFR Cluj are o echipă puternică, un antrenor valoros, au o aşezare foarte bună, mai ales pe apărare. Antrenorul este condus de principii foarte directe.

Noi am parcurs o serie de meciuri foarte bune, jucătorii sunt foarte încrezători şi asta ne dă speranţa că vom termina acest an cu două victorii. Vremea şi terenurile sunt foarte grele acum la sfârşit de an, dar având o echipă bună, cu jucători talentaţi, s-au acomodat.

Indiferent de jucătorii care vor fi titulari sau intră pe parcurs, jocul ne-a dat încrederea că nu există nicio diferenţă între ei, toţi au muncit, au demonstrat că suntem o echipă foarte puternică.

Sunt aşa de motivaţi şi de încrezători încât nu ne gândim decât la victorie. Indiferent cine va face parte din primul ‘unsprezece’, toţi ne dau speranţa că vom putea câştiga”, a declarat Strizu.

Andrea Compagno şi Darius Olaru nu vor evolua în partida cu CFR Cluj

Tehnicianul se aşteaptă la o partidă dificilă cu CFR Cluj, având în vedere calitatea jucătorilor pregătiţi de Dan Petrescu.

„CFR este o echipă pragmatică, o echipă dură. Ne aşteptăm la tot ce înseamnă minge lungă. Sunt foarte, foarte periculoşi şi trebuie să ne luăm măsurile de siguranţă.

Dar cu aceleaşi calităţi putem să învingem, pentru că şi noi avem jucători foarte buni pentru fazele fixe”, a completat Strizu.

Referitor la accidentarea Andrea Compagno şi Darius Olaru, care s-au lovit cap în cap la partida cu Chindia Târgovişte din etapa trecută, Strizu a afirmat că aceştia şi-au revenit după ce au fost consultaţi la spital, dar.

„A fost un necaz, dar s-a trecut foarte bine. Şi cred că lucrurile vor merge foarte bine în continuare. Jucătorii au fost foarte emoţionaţi când au revenit de la spital”, a afirmat antrenorul FCSB.