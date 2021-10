Lewandowski îşi cere Balonul de Aur! „Ar însemna mult pentru mine!”

Candidat la Balonul de Aur, Robert Lewandowski a vorbit pentru spaniolii de la Marca despre posibilitatea de a câştiga trofeul la care Leo Messi este din nou favorit.

Atacantul lui Bayern Munchen a fost nedreptăţit anul trecut: golgeter şi câştigător UEFA Champions League, golgeter şi campion în Bundesliga, câştigător al Cupei Germaniei, Supercupei Europei şi CM al cluburilor, Lewandowski merita pe deplin Balonul de Aur. Doar că trofeul nu a mai fost decernat după ce France Football a invocat pandemia care a marcat întreaga stagiune.

Între timp, polonezul a depăşit recordul de goluri într-un sezon din Bundesliga, deţinut anterior de Gerd Muller.

„Posibilitatea de a câștiga Balonul de Aur înseamnă mult pentru mine, mă face să mă simt mândru. Dacă te uiți la tot ce am reușit, nu doar în acest an, dar și în ediția trecută, când au amânat ceremonia, am câștigat multe trofee și am marcat multe goluri.

Ar însemna mult pentru mine să câștig, întrucât am obținut Liga Campionilor, Super Cupa și Clubul Mondial al Cluburilor. Să depășesc recordul lui Gerd Muller de 41 de goluri în Bundesliga a fost, de asemenea, o mare performanță, una care m-a făcut foarte mândru și fericit.

Toată lumea poate observa ce am făcut și ce fac în continuare. Performanțele mele vorbesc de la sine, pentru că în ultimii doi ani am reușit multe, nu doar pentru mine, dar și pentru orice jucător din istorie

Sincer, nu știu (n.r. dacă fotbalul îi datorează un Balon de Aur), pentru că nu contează de unde am venit, am o șansă să câștig. Am arătat că nu contează de unde vii, ceea ce contează e să tragi din greu, să fii acolo. Am arătat că, în ciuda faptului că am avut un început dificil de carieră, am avut mult succes și am ajuns în top”, a explicat polonezul.