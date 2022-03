Liderul mondial își anunță retragerea! Ashleigh Barty își încheie cariera sportivă la doar 25 de ani

Ashleigh Barty, liderul mondial în ierarhia WTA, și-a anunțat retragerea la doar 25 de ani. Retragerea sportivei cu trei titluri de Grand Șlam în palmares șochează lumea sportului alb. Australianca a postat pe rețelele sociale că renunță la tenis pentru a-și ,,împlini alte vise”.

După cucerirea titlului de Australian Open, acasă în fața fanilor, Ash nu a mai participat la niciun alt turneu din cauza unei accidentări. În această perioadă, Ash a pus în balanță retragerea și a luat hotărârea neașteptată.

For every young girl that has looked up to you.

For every one of us that you’ve inspired.

For your love of the game.

Thank you, @ashbarty for the incredible mark you’ve left on-court, off-court and in our hearts 💜 pic.twitter.com/6wp9fmO439

