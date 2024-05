Liga 2: CS Mioveni a bătut pe Csikszereda cu 3-1

Echipa CS Mioveni a învins joi, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea ciucană FK Csikszereda, în etapa a opta din play-off-ul ligii secunde.

Gazdele au condus cu 3-0 după mai puţin de o oră de joc. Remus Guţea a reuşit o dublă în minutele 7 şi 18, iar în minutul 26 Ştefan Blănaru a transformat un penalti. Echipa lui Constantin Schumacher nu au mai forţat în partea secundă şi oaspeţii au redus din diferenţă în minutul 64, prin Richard Jelena.

CS Mioveni a câştigat primul meci din acest play-off şi are 39 de puncte, ocupând locul 6 în clasament. FC Csikszereda are 40 de puncte şi este pe locul 5. Înfrângerea ciucanilor poate fi favorabilă Gloriei Buzău, echipa de pe locul 4, care are 45 de puncte. Buzoienii joacă etapa aceasta la Şelimbăr şi îşi pot asigura promovarea în Superligă cu o victorie la ocupanta locului al treilea.