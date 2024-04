Liga Campionilor – Atletico Madrid „va suferi” în returul de la Dortmund, crede Diego Simeone

Antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone, se aşteaptă ca echipa spaniolă ”să sufere” săptămâna viitoare, în Germania, în manşa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, în ciuda faptului că are un uşor avantaj după victoria cu 2-1 obţinută în faţa formaţiei Borussia Dortmund, miercuri seara, pe Estadio Metropolitano.

„Ştim ce ne aşteaptă. Va trebui să suferim şi să profităm de spaţii”, în meciul retur, a avertizat argentinianul.

„Este un teren pe care ei sunt puternici şi trebuie să căutăm situaţii care ne sunt favorabile”, a adăugat Simeone.

„Faptul că am câştigat primul meci este foarte important. Jucătorii au controlat meciul timp de 70 de minute şi, până la urmă, putea să fie o remiză”, a rezumat el.

Omologul său de la Borussia Dortmund, Edin Terzic, a regretat startul eşuat al elevilor săi, dar speră să întoarcă rezultatul în manşa secundă.

„Ne-am chinuit să intrăm în meci, am fost foarte nervoşi şi am primit două goluri uşoare. Am reuşit să corectăm situaţia în repriza secundă şi am arătat că putem reveni în meci. Nu am reuşit să egalăm, dar acum avem un rezultat care ne lasă uşa deschisă”, a spus Terzic, referindu-se la meciul retur din 16 aprilie, de pe Signal Iduna Park.

Cu portarul român Horaţiu Moldovan pe banca de rezerve, Atletico Madrid s-a impus miercuri prin golurile marcate de Rodrigo De Paul (4) şi Samuel Lino (32). Oaspeţii au redus din handicap în finalul partidei, prin ivorianul Sebastien Haller (81).