Liverpool a câştigat Cupa Ligii Angliei. „Cormoranii” au învins-o pe Chelsea la loviturile de departajare

Liverpool a câştigat Cupa Ligii Angliei, duminică seara, după ce a învins-o pe Chelsea cu scorul de 11-10 la loviturile de departajare, pe stadionul londonez Wembley.

Nu s-a marcat timp de 120 de minute si cele două echipe au ajuns la executarea loviturile de departajare.

La lovituri de departajare, pentru Liverpool au marcat Milner, Fabinho, Van Dijk, Alexander-Arnold, Salah, Jota, Origi, Robertson, Elliott, Konate şi Kelleher. Pentru Chelsea au înscris Alonso, Lukaku, Havertz, James, Jorginho, Rudiger, Kante, Werner, Silva şi Chalobah, iar Kepa a ratat.

Portarul irlandez Caoimhin Kelleher a transformat lovitura sa, în timp ce spaniolul Kepa Arrizabalaga, introdus în locul lui Edouard Mendy, a şutat peste poartă.

Pentru Liverpool este a noua Cupă a Ligii câştigată, după cele din 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003 şi 2012.

În faţa a 85.512 de spectatori au evoluate echipele:

Chelsea: E. Mendy (Kepa Arrizabalaga, 120) – Azpilicueta (Reece James, 57), Chalobah, Thiago Silva, Rudiger, Marcos Alonso – Kante, Kovacic (Jorginho, 106) – Mount (R. Lukaku, 74), Pulisic (Werner, 74), Havertz. Antrenor: Thomas Tuchel.

Liverpool: Kelleher – Alexander-Arnold, Matip (Konate, 91), Van Dijk, Robertson – Jordan Henderson (Elliott, 79), Fabinho, Naby Keita (Milner, 80) – Salah, Mane (Diogo Jota, 80), Luis Diaz (Origi, 97).

