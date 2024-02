Liviu Alexa șochează: Marius Vizer l-a trădat pe Putin, iar acum e speriat de revenirea rusului pe cai mari!

Interviul lui Carlson Tucker a provocat fiori lumii occidentale, ma refer la cea politica, dar nu a picat bine nici pentru unele persoane private cu statut inalt, ma refer aici la Marius Vizer, presedintele Federatiei Internationale de Judo, singurul roman care nu apare in topul bogatilor tarii, ca o fi Capital sau Forbes si asta pentru ca plateste ca sa nu apara.

In ultimii 18 ani de zile, Vizer s-a autolegendat puternic in mass-media si in randul acolitilor cu faptul ca are o staruitoare si senzationala prietenie cu unul dintre cei mai puternici oameni ai lumii, Vladimir Putin, autocratul rus.

Cat i-a convenit sa se foloseasca de aceasta prietenie, Vizer a urcat pe cele mai inalte culmi ale reputatiei in lumea sportului, dar s-a si blindat cu zeci de milioane de euro.

Insa Vizer e genul de caracter care “doar la bine” e prezent, cand lucrurile se imput, isi ia talpasita mintenas, tradand.

Sigur ca acest articol ii ba produce iar iritatie gastrica, sigur ca va ameninta din nou ca imi va rupe picioarele, deh, metehne interlope, dar ma simt dezbarat de povara onoarei, caci prietenia care nu are decat un sens e orice altceva, dar nu prietenie (Am anuntat autoritatile romane, alea care “trebe”, despre amenintarile presedintelui IJF).

