Liviu Cibotariu vrea să îi răpună pe cei de la FCSB: ”Ne-am antrenat foarte bine!”

FCSB va juca contra celor de la FC Voluntari, duminică, de la ora 20:00.

Înainte de partidă, Liviu Ciobotariu a oferit mai multe declarații.

„Din păcate, acest joc ne prinde într-un moment greu. Mă refer aici la rezultatele slabe pe care le-am avut în acest start de campionat. Întâlnim FCSB, o echipă cu jucători care fac diferența în momentele dificile.

Am văzut meciurile lor, cu Farul, cu CFR, și marchează multe goluri. Pentru noi, lucrurile sunt foarte simple. Trebuie să obținem o victorie ca să ieșim din această situație.

Jucăm acasă. Pe terenul nostru am făcut meciuri bune, dar moralul nostru este scăzut. Am lucrat în ultimele zile la acest aspect. Am primit 4 goluri la ultimul meci și defensiva noastră se clatină și aici nu mă refer la fundași. Ne-am antrenat foarte bine, băieții au avut reacție bună și sper ca și la meciul cu FCSB să se întâmple asta”, a spus Ciobotariu, la conferința de presă.