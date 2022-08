Liviu Ciobotariu, cel care ducea Voluntari în play-off sezonul trecut, s-a resemnat: „Obiectivul nostru e evitarea retrogradării!”

FC Voluntari a pierdut în deplasarea cu Farul (1-2). Liviu Ciobotariu, tehnicianul ilfovenilor a oferit și o primă reacție după partidă.

Mai exact, acesta a fost foarte dezamăgit de prestația elevilor săi. De asemenea, Ciobotariu a precizat și care este noul obiectiv al echipei, dar și de ce mai are nevoie pentru a produce rezultate.

„Obiectivul nostru e evitarea retrogradării. Ne-am dori să repetăm sezonul trecut…”

„O seară tristă pentru noi, am avut o repriză foarte bună, posesie, adversarul ne-a creat mari probleme. În a doua repriză am intrat… nu neapărat relaxați, dar am primit acel gol, dintr-un șut al lui Alibec. Când ai un jucător de calitate ca el…

E vina noastră că am pierdut o minge la 70 de metri, n-am ieșit în blocaj, un șut de la 35 de metri… de excepție. Sunt supărat. La 2-1 ne-am creat situații de marca, dar nu am reușit. De la Farul e greu să pleci cu puncte dacă nu fructifici ce ai.

Obiectivul nostru e evitarea retrogradării. Ne-am dori să repetăm sezonul trecut, dar am pierdut jucători, trebuie să mai facem 2-3 transferuri.

Am un grup matur, jucători cu experiență, dar am nevoie de concurență pe posturi și de întărirea lotului. Ne-am uitat după anumiți jucători, trebuie să luăm o decizie și să-i aducem”, a declarat Liviu Ciobotariu, la finalul partidei.

Pentru Farul, au marcat Denis Alibec și Ionuț Larie, în timp ce pentru FC Voluntari a marcat Matricardi. Constănțenii sunt lider în clasament, în timp ce ilfovenii doar pe locul 11.