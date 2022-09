Liviu Ciobotariu după ce a fost învins de Mutu: Încrederea nu se găsește la supermarket, să mergem să o cumpărăm

Liviu Ciobotariu a declarat că el îşi doreşte mult mai mult de la echipa sa după ce a fost învins de Rapid cu 1-0.

”Nu este uşor, sezonul trecut eram obişnuiţi cu rezultatele pozitive. Iată că sezonul ăsta am început cu una caldă, una rece. Acum, aveam două înfrângeri la rând. Şase meciuri fără victorii. Este clar că se întâmplă ceva, trebuie să gestionez bine. Astăzi, faptul că am jucat mai bine decât etapa trecută poate fi mai bine poate fi un plus, dar nu este elocvent pentru ceea ce vreau eu. Eu vrea mult mai mult. Am întâlnit o echipă bună, Rapid, care joacă un fotbal plăcut, echipa de pe primul loc. Nu a fost un joc uşor pentru noi. Noi am avut atitudine, dar prea puţin pentru faza ofensivă. Este al treilea meci în care nu reuşim să marcăm. Nu m-am uitat la statistică, am trimis câteva meciuri spre poartă, dar n-am prins cadrul porţii. Sezonul trecut au fost rezultate pozitive, aveam încredere în noi, staff-ul, jucătorii. În momentul în care nu vin victoriile, este clar că ceva te apasă şi nu mai ai acea încredere. Le-am spus şi jucătorilor, nu este un secret, vă spun şi dumneavoastră: această încredere nu se găseşte la supermarket, să mergem să o cumpărăm. Trebuie să o câştigi. Ca să câştigi încredere, trebuie să câştigi jocul, trebuie să te lupţi şi să-ţi creezi ocazii de a marca”, a afirmat Ciobotariu.

Formaţia Rapid a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a noua a Superligii.