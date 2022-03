Liviu Ciobotariu, elogii la adresa lui Budescu: „Este un magician pe teren. Atenție, nu s-a antrenat 7-8 zile”

Antrenorul echipei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a declarat după victoria cu CSU Craiova, că mijlocașul Constantin Budescu nu s-a antrenat 7-8 zile înaintea acestui meci din cauza unor probleme medicale.

Budescu a contribuit la toate golurile gazdelor.

„Aveam nevoie de această victorie pentru moral, veneam după o serie de trei înfrângeri consecutive, chiar dacă jucasem de două ori cu CFR şi o dată cu FCSB. Sunt bucuros că am obţinut această victorie, îmi felicit jucătorii, am avut un meci foarte greu, anticipam lucrul acesta. Am întâlnit o echipă care a condus bine jocul, dar noi am fost foarte bine organizaţi, practic aceasta a fost strategia noastră, să nu le dăm spaţii, ştiam că întâlnim o echipă care pasează foarte bine, cu jucătorii de viteză, în special în atac.

Ne-am blocat bine, am reuşit să marcăm trei goluri şi mă bucur foarte mult pentru acest lucru. Am gestionat bine partida şi după ce am fost egalaţi, ne-am continuat jocul, nu a fost uşor, pentru că în momentul în care eşti egalat cazi un pic ca moral. Am dus jocul bine, am reuşit să mai marcăm de două ori şi am închis jocul.

Suntem bucuroşi că am reuşit prima victorie în play-off. Le-am spus jucătorilor că dacă am ajuns aici trebuie să ne ridicăm la nivelul play-off-ului, în care o să întâlnim numai echipe foarte bune. Budescu este un jucător foarte bun, este magician pe teren, te încântă când te uiţi la el, ce pase decisive poate să dea şi, atenţie, nu s-a antrenat 7-8 zile.

Însă a avut atitudine, a avut dorinţă şi a vrut să joace. Înainte de meci mi-a spus că îşi doreşte să joace şi că stă bine fizic. Nu mă aşteptam să reziste 83-84 de minute, dar asta a fost bine pentru noi, pentru echipă. Este un jucător care face diferenţa, clar!”, a declarat Ciobotariu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

FC Voluntari a învins-o, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, pe CS Universitatea Craiova, în primul meci al etapei a II-a a play-off-ului Ligii 1. Acestea sunt primele puncte pierdute de olteni după şapte victorii la rând.