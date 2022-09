Liviu Ciobotariu, fericit după ce l-a încurcat pe Dică: ”În fotbal trebuie să ai presiune!”

FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, luni, pe teren propriu, cu FC Voluntari, într-un meci contând pentru etapa a X-a din Superliga de fotbal. Ilfovenii au reuşit să egaleze în minutul 90+7, printr-un gol marcat din penalty. La finalul meciului, Liviu Ciobotariu a oferit o prima reacție.

”Sunt bucuros pentru rezultat, aveam nevoie. Veneam după o serie de rezultate slabe. În ultimele trei partide nu am avut niciun șut pe spațiul porții. Eram într-o situație delicată. Îmi felicit jucătorii pentru atitudine. Nu e ușor să revii când joci cu FCSB. Am crezut în rezultat, am mers peste ei, am avut și șansă. Este un punct foarte important, aproape cât o victorie. A fost greu de gestionat această perioadă, de aia spun că sunt bucuros de rezultat.

Cu oricine am fi jucat, ne-am fi dorit să câștigăm. Era complicată situația. Era greu de gestionat. Faptul că am marcat în minutul 90 este un lucru pozitiv pentru că noi de trei meciuri nu am reușit să marcăm. Din punctul meu de vedere, am făcut un joc bun și, când am primit gol, m-am gândit că e cel mai rău lucru care se putea întâmpla. Am crezut că e ofsaid.

La început aveam senzația că nu dă penalty. De pe bancă am văzut că e penalty clar. Am văzut că arbitrul ezită și credeam că mai avem o șansă cu VAR-ul. Apoi mi-au zis colegii că a dat penalty.

A fost o decizie tactică să îl las pe Nemec pe bancă. Nu l-am scos că nu a avut evoluții bune. În ultimele șase meciuri, toți ne-am prezentat lamentabil, în frunte cu mine. I-am pus în pericol, am rămas tot timpul doi contra doi. La ultima pasă am avut de suferit. Am avut câteva situații de contraatac foarte bune, dar ne-am blocat.

În fotbal trebuie să ai presiune, să ai emoții. De aia sunt antrenor, și jucătorii trebuie să aibă presiune și emoții, așa e la fotbal, altfel de ce ne mai prezentăm”, a declarat la finalul partidei Liviu Ciobotariu.