Liviu Ciobotariu, în culmea fericirii după victoria cu CS Mioveni: „Vreau să îmi felicit jucătorii, am făcut un meci bun, atât defensiv, cât și ofensiv!”

FC Voluntari a învins CS Mioveni cu 3-1 și s-a apropiat de zona play-off-ului. Liviu Ciobotariu, tehnicianul ilfovenilor, a oferit o primă reacție după partidă.

Mai exact, Ciobotariu și-a felicitat elevii pentru marcarea celor 3 goluri, dar și pentru jocul bun.

„Noi am avut caracter, tărie, am mers peste adevrsar, am avut și o posesie bună astăzi!”

„Mă bucur că am reușit să câștigăm cele trei puncte. A fost un meci dificil, greu. Am anticipat asta. Știam că întâlnim o echipa buna, care se apără bine. Vreau să îmi felicit jucătorii, am făcut un meci bun, atât defensiv, cât și ofensiv. Am reușit să marcăm trei goluri.

Nu a fost ușor. Am reușit să revenim de la 1-1. Nu m-am temut, dar în momentul în care ești condus sau egalat este clar că ai așa o temere, deoarece nu știi ce îți rezervă jocul

Noi am avut caracter, tărie, am mers peste adevrsar, am avut și o posesie bună astăzi. Am combinat, ne-au ieșit acțiunile de atac. Pe lângă cele trei goluri, am avut și alte ocazii. Sunt foarte bucuros că am luat cele trei puncte. Aveam mare nevoie de aceste trei puncte. Practic, îmi doream să avem continuitate la rezultatele pe care le-am avut înainte. Chiar le-am spus că am obținut puncte cu FCSB, cu Universitatea Craiova și ar fi păcat să nu putem să câștigăm jocul de acasă cu Mioveni”, a spus Liviu Ciobotariu, după victoria cu CS Mioveni.

În urma acestei partide, FC Voluntari se clasează pe locul 8, cu 16 puncte, în timp ce CS Mioveni se află pe locul 15, cu doar 7 puncte.