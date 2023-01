Liviu Ciobotariu l-a criticat pe Ovidiu Burcă: „Este posibil să fi pierdut încrederea jucătorilor!”

Ovidiu Burcă, tehnicianul lui Dinamo, și-a criticat vehement jucătorii, cerându-le unora chiar să plece de la echipă. Atitudinea antrenorului nu a fost trecută cu vederea.

Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la FC Voluntari și fost tehnician la Dinamo, l-a contestat pe Burcă pentru gestul său. Iată ce a spus despre antrenorul „Câinilor”.

„Este posibil să fi pierdut încrederea jucătorilor!”

„Mi s-a părut un discurs de președinte, nu de antrenor. Fiecare este responsabil, știe ce are de făcut. El este la început de carieră. Fiecare are gândirea lui, are filosofia lui. Este problema lui ce a făcut.

Dacă acest discurs pe care l-a avut îl avea în vestiar, era mult mai util. Și-a câștigat sprijinul conducătorilor și al suporterilor, dar este posibil să fi pierdut încrederea jucătorilor”, a spus Liviu Ciobotariu, în cadrul unei conferințe de presă.