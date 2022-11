Liviu Ciobotariu rămâne fidel Voluntariului: „Sunt aici, lucrăm împreună de un an și jumătate! Le mulțumesc că mi-au dedicat victoria!”

FC Voluntari a câștigat cu 1-0 în deplasarea cu FC Botoșani. Liviu Ciobotariu, tehnicianul ilfovenilor, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, Ciobotariu a fost dorit de Gigi Becali la FCSB, însă tehnicianul a ales să rămână la Voluntari. Iată ce a spus după victoria cu Botoșani.

„Sunt aici, lucrăm împreună de un an și jumătate! Le mulțumesc că mi-au dedicat victoria!”

„Le mulțumesc jucătorilor și aș vrea să îi felicit. Nu este ușor să câștigi la Botoșani, îți trebuie atitudine, determinare și să faci un joc foarte bun. Astăzi noi am făcut un joc bun, am stat bine în teren, ne-am apărat bine. Am închis spațiile, culoarele. Au o echipă cu jucători de calitate, abili, de viteză. Nu le-am dat prea multe șanse în prima repriză. Aveam nevoie pentru moral de cele trei puncte. Îmi felicit jucătorii, sunt satisfăcut și mulțumit pentru acest joc.

Sunt aici, lucrăm împreună de un an și jumătate. Este clar că mă cunosc foarte bine, sunt convins că majoritatea și-au dorit ca eu să rămân. Le mulțumesc, dacă au declarat că îmi dedică victoria. Înseamnă că nu m-am înșelat. Jucăm la Craiova 1948 în Cupa, un meci complicat pentru noi, avem foarte mulți jucători accidentați. Matricardi, Ricardinho. Va trebui să mă gândesc, să iau o hotarăre pentru jocul de Cupa. La un interval de trei zile jucăm la UTA, iar o deplasare. O să văd cum o să gestionez”, a declarat Liviu Ciobotariu, după victoria cu FC Botoșani.

În urma acestui rezultat, FC Voluntari a urcat pe locul 8, cu 20 de puncte, în timp ce FC Botoșani se află pe locul 11, cu 19 puncte.