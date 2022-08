Liviu Ciobotariu s-a supărat după eșecul cu Farul Constanța: ”Obiectivul este evitarea retrogradării!”

Farul Constanța a câștigat cu FC Voluntari, scor 2-1. La finalul meciului, Liviu Ciobotariu a oferit mai multe declarații. El susține că obiectivul echipei sale să rămână în primul eșalon al fotbalului românesc.

”Obiectivul este evitarea retrogradării!”

”O seară tristă pentru noi. Am avut o repriză foarte bună, în care am și marcat, însă în a doua parte am intrat altfel, să nu zic relaxați. A fost acel gol al lui Denis Alibec, un șut superb, un jucător de calitate. Sunt supărat. E foarte greu ca la un meci cu o echipă ca Farul, dacă nu fructifici ocaziile, să pleci cu punct sau puncte de aici.

Obiectivul este evitarea retrogradării. Ne-am dori să repetăm performanțele din sezonul trecut, însă am pierdut foarte mulți jucători și trebuie să mai aducem. Suntem un grup matur, dar am nevoie de concurență pe posturi. Mai avem nevoie de 2-3 jucători în momentul de față”, a spus Ciobotariu, la finalul meciului cu Farul.