Liviu Ciobotariu vrea să producă surpriza în Bănie: „Trebuie să facem un joc perfect, fără greşeală”

Antrenorul echipei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a susținut, vineri, o conferinţă de presă, în care a prefațat meciul dintre jucătorii săi și CSU Craiova.

”Întâlnim cea mai în formă echipă din acest play-off, ca joc, ca statistică, alături de FCSB, o echipă cu un lot valoros, cu calitate foarte bună, cu un moral foarte bun. Este clar că ne aşteaptă o deplasare grea, dificilă, probabil că stadionul va fi plin, vom juca într-o atmosferă incendiară, ceea ce ne motivează”, a afirmat tehnicianul.

”Ca să obţinem un rezultat pozitiv la Craiova trebuie să facem un joc perfect, fără greşeală, în special în ceea ce înseamnă organizarea defensivă, pentru că vom întâlni o echipă cu jucători de mare calitate în atac. Trebuie să ne câştigăm duelurile, să fim foarte exacţi în apărare, pentru că atât Ivan, Baiaram, Gustavo, Markovic sunt într-o formă deosebită, am văzut şi la ultimul joc al lor, Creţu, care a marcat două goluri. Sunt bucuros că am tot lotul la dispoziţie şi sper să fiu inspirat să aleg cel mai bun unsprezece. Ne dorim să facem un meci bun şi să plecăm cu un rezultat pozitiv de la Craiova”, a mai spus Ciobotariu.

Antrenorul echipei ilfovene consideră că FC Voluntari a făcut meciuri bune în play-off: ”Exceptând jocul cu FCSB, când am întâlnit echipele care se bat la titlu am făcut jocuri bune, jocul de acasă cu CFR a fost unul bun, numai că am avut probleme la acea fază fixă, în rest eu zic că ne-am descurcat destul de bine. Îmi doresc foarte mult să ne ridicăm la nivelul mizei partidei şi să facem un joc bun, care să fie cumulat cu un rezultat pozitiv”.

Liviu Ciobotariu se simte motivat de faptul că Stadionul ”Ion Oblemenco” va fi plin: ”Pentru orice jucător de fotbal, în momentul în care joacă pe un stadion plin şi cu o atmosferă incendiară este o plăcere, o motivaţie în plus. Cred că nu vom avea stres sau emoţii, pentru că am în componenţă jucători de mare experienţă, care au mai jucat meciuri de genul acesta”.



CSU Craiova o va întâlni pe FC Voluntari, sâmbătă, în Bănie, de la ora 20:00, în etapa a şaptea a play-off-ului Ligii 1.