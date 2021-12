Lobby pentru primul transfer al iernii la FCSB: „Nu e jucător rău. L-am urmărit și eu!”

Roș-albaștrii sunt gata să facă mai multe schimbări în pauza de iarnă, astfel că Gigi Becali a pregătit deja lista de achiziții pentru câștigarea titlului în acest sezon!

Primul nume care a intrat pe radarul celor de la FCSB a fost Nicolae Păun, mijlocașul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Jucătorul în vârstă de 22 de ani nu ar refuza o ofertă din partea vicecampioanei României, însă patronul covăsnenilor a declarat clar că fotbalistul nu va schimba echipa până la vară.

Mai mult de atât, Becali are concurență serioasă pentru Păun, asta după ce Mihai Rotaru l-ar vrea și el pe acesta la CSU Craiova. Tatonat de granzii Ligii 1, mijlocașul este lăudat de către Mitică Dragomir, care a ținut să aprecieze calitățile acestuia.

„Nu e jucător rău. L-am urmărit și eu. E un jucător care ține de minge, cu personalitate, are capacitate bună de efort. Nu știu cum stă cu viteza. Viteză de execuție are. Nu știu cum are și viteza de deplasare. Tati, dacă știe să stea în teren… Un jucător care știe să stea în teren câștigă 50% din potențial”, a spus Dumitru Dragomir, la ProSport.

„Păun nu pleacă de la Sepsi până la vară!”

„Până în vară, nu o să ne despărţim de Păun. Este un jucător foarte bun. Sincer, chiar dacă eu nu sunt din fotbal, n-am fost un fotbalist mare niciodată, de un an şi jumătate îi spun lui Attila Hadnagy `de ce nu îl încercăm pe Păun?`

Săracul a stat în Liga a 3-a un an jumătate, dar mie mi-a plăcut tare de tot până când a venit vremea lui, Leo l-a pus în echipă şi nu a mai fost cine să îl dea afară din primul unsprezece. Nu vrem de Paun să ne despărţim până în vară”, a spus Laszlo Dioszegi, citat de Antena Sport.