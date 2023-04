Lorena Balaci, moment tulburător pe stadion: „Eu am 45 de ani, n-am mai întâlnit așa înjurături!”

Aflată de ani buni în fruntea celor de la ACS Daco-Getica, fosta soție a lui Eugen Trică a povestit un episod care a bulversat-o, în timpul unui meci la care a asistat.

„M-a marcat și am crezut că văzusem cam totul pe terenul de fotbal, dar mi-am dat seama în momentul ăla că s-ar putea să nu fi văzut mai nimic. Am avut un meci la U17 și, la un moment dat, arbitru a dictat un cartonaș roșu evident, pe un fault clar de roșu, nu era nimic pe muchie de cuțit. La un moment dat, am văzut un părinte din tribună. Nu pot să-ți reproduc înjurăturile, pentru că, până la vârsta asta, nu le auzisem nici eu integral pe toate.

Eu stăteam la marginea terenului, că la meciurile de juniori sunt foarte atentă. Sunt și un fel de steward, că pentru orice chestie riscăm să avem terenul suspendat și nu ne permitem lucrul acesta. Înjura într-un fel și mă gândeam: ‘Doamne, îl înjură pe arbitru!’. L-am văzut că a plecat din tribună. Zic: ‘Taci, că ăsta vine…’.”, a povestit Lorena Balaci, în podcastul „Profu’ de Sport”.

„Zic: ‘Mă, ăsta vine și sare pe arbitru’. Eram cu șeful Centrului, care a încercat să-l oprească. Eram sigură că se duce la arbitru, da’ de unde? Că el își înjura propriul copil! Dar vă spun… Eu am 45 de ani, n-am mai întâlnit așa înjurături! Îți dai seama copilașul ăla, când a plecat cu el în mașină spre casă…Deci eu mă gândeam, îi spuneam lu Cristi Câmpeanu (n.r. antrenorul echipei): ‘Băi, ăsta o să-l omoare în mașină!’.

Nu era de la noi din club! Că dacă era așa, a doua zi nu mai era la noi la club. N-am avut… eu îi știu pe-ai mei, pe cei care sunt un pic mai vocali, dar nu… La meciuri și când plecăm în deplasare, eu le zic: ‘Vă rog frumos, n-aș vrea să ne facem de râs’. Nu, n-am avut probleme. Ultima deplasare pe care am avut-o a fost săptămâna trecută, la Ploiești, am fost acum două săptămâni la Craiova și nu, n-au fost probleme.”, a mai declarat Lorena Balaci.