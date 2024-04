Louis Munteanu, în forma vieții la Farul Constanța: „Mi-a plăcut mereu să mă distrez pe teren!”

Louis Munteanu are parte de un sezon foarte bun la Farul Constanța. Tânărul atacant și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor în victoria la scor cu CFR Cluj (5-1).

După meci, vârful împrumutat de la Fiorentina a vorbit despre forma sa excelentă. Iată ce a spus și despre interesul celor de la FCSB pentru serviciile sale.

„Mi-a plăcut mereu să mă distrez pe teren!”

„Un meci perfect, suntem fericiți că am reușit să legăm două victorii. Nu trebuie să ridicăm pedala și trebuie să facem un meci mare cu Rapid și să câștigăm. La multe meciuri eram trist, nervos, eu nu sunt acel tip de jucător, mi-a plăcut mereu să mă distrez pe teren, mă bucur că în seara asta am reușit și sper să fac la fel și la următoarele meciuri.

De ce să nu credem, am demonstrat și în timpul campionatului că putem juca mai bine cu echipele de play-off. Se vede că suntem într-o creștere.

(n.r. Te motivează faptul că se vorbește despre transferul la FCSB?) Motivat am fost mereu când am jucat la acest club. Aici am crescut, am demonstrat că sunt cu gândul aici și sper ca și la următoarele meciuri să câștigăm și să marchez dacă se poate.

Este o luptă grea, dar trebuie să ne facem jocul, să punem presiune, să avem posesia. Mister mereu găsește câte o soluție, nu se plânge de jucători. Mă înțeleg foarte bine cu Cojocaru, se vede în teren. Din păcate s-a lovit, sper să nu fie ceva grav. Mereu a avut ghinion”, a spus Louis Munteanu, după victoria cu CFR Cluj.