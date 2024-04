Louis Munteanu, la pământ după ratările colosale din partida cu Sepsi OSK: „Vreau să îmi cer scuze în fața colegilor, antrenorilor și suporterilor!”

Farul Constanța a plecat cu un singur punct de la Sf. Gheorghe. Campioana României a remizat cu Sepsi OSK (1-1).

Louis Munteanu, marcatorul golului pentru dobrogeni, a vorbit după meci. Tânărul atacant s-a simțit extrem de vinovat pentru ratările colosale pe care le-a avut ulterior.

„Vreau să îmi cer scuze în fața colegilor, antrenorilor și suporterilor!”

„A fost un meci greu, mai ales în prima repriză. Nu am lacrimi. Am reușit să marchez, îmi lipseau execuțiile astea, nu știu dacă am marcat din afara careului în acest sezon.

Sunt supărat, vă dați seama. Am avut 5-6 ocazii să marchez, dar le-am irosit. Dacă am dat în bară, clar trebuia să judec altfel faza.

Cam așa a fost sezonul meu, ratări peste ratări. Mai sunt meciuri, sperăm să legăm victoriile și să ne atingem obiectivele.

Domnul Hagi era supărat, toată lumea era. Vreau să îmi cer scuze în fața colegilor, antrenorilor și suporterilor”, a mărturisit Louis Munteanu, după remiza cu Sepsi.