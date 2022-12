Louis van Gaal a spus adio naționalei! Cine va prelua Olanda după eliminarea de la CM 2022!

Olanda a ratat calificarea în semifinalele CM 2022 după ce a pierdut în fața Argentinei (3-4 d.p.). Se pare că „Portocala Mecanică” nu va mai fi pregătită de Louis van Gaal.

Mai exact, tehnicianul a anunțat după meciul pierdut în fața sud-americanilor faptul că nu o va mai conduce pe Olanda. Iată ce a spus val Gaal.

Louis van Gaal, final de drum la cârma Olandei!

„Nu voi continua ca antrenor al selecţionatei Olandei, este ultimul meu meci din cel de-al treilea meu mandat”, a spus van Gaal, după eliminarea de la CM 2022.

„Nu cred că am ce să-mi reproşez!”

„Le-am cerut jucătorilor mei să se pregătească pentru penalty-uri la cluburile lor, iar ei au făcut acest lucru. A fost o performanţă fantastică să putem revenit de la 0-2 la 2-2, dar faptul că am pierdut la loviturile de departajare este dureros. Nu cred că am ce să-mi reproşez, am pregătit totul, ia jucătorii mei s-au luptat până la capăt şi au dat totul. La loviturile de departajare, am ratat primele două penalty-uri, iar asta a pus presiune pe ceilalţi executanţi. Rămâne o loterie şi, spre norocul lor, argentinienii au câştigat”.

„Sunt foarte mândru. Am adus o mulţime de jucători tineri, pentru ca ei să înveţe. Am format un grup şi când privesc în urmă, văd ceva foarte pozitiv. Nu am sentimentul că am fost învinşi în această seară, pentru că am pierdut la loviturile de departajare”, a mai spus antrenorul în vârstă de 71 de ani.

Antrenorul care preia cârma Olandei este Ronald Koeman, fostul tehnician al Barcelonei. Acesta va fi numit de la 1 ianuarie 2023.