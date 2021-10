Lovitură de proporții pentru Gigi Becali! Ce răzbunare colosală intenționează Anamaria Prodan

Şi trebuie să ai pe cineva. Ori la ceea ce se întâmplă in România, fără legislaţie calumea nu mai investeşte nimeni, că toţi fug de frica închisorii”, a declarat Anamaria Prodan, în cadrul unei gale la care a participat.

Ce spunea Anamaria Prodan, în urmă cu câteva luni

”Pe Man l-am acționat în instanță. Poftim? Cine? Nu știu cine e Gigi Becali, nu știu cine e. Pe mine cine mă trădează, nu mă mai întorc niciodată nici dacă mor de foame. Eu când îți dau totul și tu mă tratezi așa, atunci ești zero în fața mea. Eu cred că Gigi Becali în toată existența lui nu a avut un om care să țină mai mult la el și nici nu a avut vreodată un prieten.

E vorba de caracter. De-aia nici nu are vreun prieten. Eu vin din altă lume, am altă educație. Probabil a obosit să țină pasul. Nu vreau să vorbesc despre Gigi Becali. Toată lumea vorbește de Gigi Becali, dar nimeni nu spune nimic despre el pentru că nu are ce”, a declarat Anamaria Prodan, acum câteva luni.