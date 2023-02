Lovitură dură pentru Tottenham înainte de optimile Ligii Campionilor: „Ar putea rata chiar restul sezonului”

Portarul francez Hugo Lloris s-a accidentat în timpul meciului câștigat de Tottenham, cu 1-0, pe teren propriu, în fața campioanei Manchester City.

Hugo Lloris va lipsi cel puțin 6 săptămâni din poarta lui Tottenham Hotspur

Meciul a avut loc duminică și a contat pentru Etapa a 22-a din Premier League. Lloris a primit îngrijiri la finalul partidei, accidentarea survenind după un duel aerian cu mijlocaşul Rodri.

Pentru că problemele nu au trecut, a fost supus unui examen RMN, iar verdictul este unul dur: portarul francez va lipsi între 6 și 8 săptămâni.

„Previziunile sunt pesimiste şi sugerează chiar că Lloris ar putea rata chiar restul sezonului”, a anunțat publicația engleză The Telegraph, dar oficialii lui Tottenham speră ca Lloris să evite o intervenţie chirurgicală.

Accidentarea este o lovitură cruntă pentru Tottenham, care va fi nevoită să se bazeze pe serviciile lui Fraser Forster. El a ajuns la „Spurs” în vara anului trecut și a jucat doar patru meciuri, dintre care unul singur în campionat, de Crăciun.

Pentru Tottenham urmează meciul din Premier League cu Leicester, în deplasare, iar săptămâna viitoare se deplasează în italia, pentru prima manșă a optimilor Ligii Campionilor cu AC Milan, programată pe 14 februarie. Returul are loc pe 8 martie, la Londra.

Tottenham luptă pe trei fronturi, în acest moment. Ca toate celelalte echipe din Liga Campionilor, speră la câștigarea trofeului. De asemenea, are ca obiectiv ocuparea unuia dintre primele 4 locuri în Premier League. În plus, are șansa de a câștiga, pentru prima dată după 32 de ani, a Cupei Angliei.